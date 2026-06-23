24 de junho de 2026
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OPERAÇÃO

Casal é preso por tráfico de drogas no Campo do Galvão, em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Drogas apreendidas pela Polícia Militar
Drogas apreendidas pela Polícia Militar

Um casal foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (22), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Campo do Galvão, em Guaratinguetá. A dupla foi flagrada comercializando entorpecentes e acabou detida em flagrante.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela região quando receberam informações de que um casal estaria vendendo drogas no bairro.

Durante as diligências, os policiais localizaram os suspeitos no interior de um veículo. Segundo a corporação, eles foram vistos negociando drogas com um usuário, o que motivou a abordagem.

Na revista, os policiais encontraram porções de drogas, dinheiro em espécie, duas facas e um aparelho de telefone celular, que foram apreendidos.

O casal foi encaminhado ao Plantão Policial de Guaratinguetá, onde a ocorrência foi registrada. Os dois permaneceram presos e ficaram à disposição da Justiça.

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