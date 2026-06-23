Um casal foi preso por tráfico de drogas na noite desta segunda-feira (22), durante uma ação da Polícia Militar no bairro Campo do Galvão, em Guaratinguetá. A dupla foi flagrada comercializando entorpecentes e acabou detida em flagrante.

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De acordo com a Polícia Militar, equipes do 23º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) realizavam patrulhamento pela região quando receberam informações de que um casal estaria vendendo drogas no bairro.