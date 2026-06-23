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PATRIMÔNIO PÚBLICO

GCM flagra furto bloquetes de obra pública em Ubatuba

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PMU
Cerca de 150 bloquetes foram retirados de obra pública em Ubatuba
Cerca de 150 bloquetes foram retirados de obra pública em Ubatuba

Cerca de 150 bloquetes foram retirados de uma obra na orla do Perequê-Açu para serem utilizados numa calçada particular; GCM agiu após denúncia, evitando o prejuízo de cerca de R$ 300 aos cofres públicos.

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Um homem foi conduzido à delegacia após retirar bloquetes de uma obra de pavimentação pública para uso em uma obra particular. A ocorrência foi registrada no domingo (21), na orla do Perequê-Açu, em Ubatuba.

O material, avaliado em R$ 300, estava sendo transportado em uma caminhonete branca. Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) abordou o condutor após uma denúncia.

Ele confessou que os blocos seriam utilizados na reforma da calçada de sua residência. Posteriormente, uma mulher se apresentou como a responsável pela obra. Ambos prestaram depoimento e o registro foi realizado pela Polícia Civil.

A ação da GCM impediu o furto e o prejuízo aos cofres públicos.

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