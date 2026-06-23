Cerca de 150 bloquetes foram retirados de uma obra na orla do Perequê-Açu para serem utilizados numa calçada particular; GCM agiu após denúncia, evitando o prejuízo de cerca de R$ 300 aos cofres públicos.

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Um homem foi conduzido à delegacia após retirar bloquetes de uma obra de pavimentação pública para uso em uma obra particular. A ocorrência foi registrada no domingo (21), na orla do Perequê-Açu, em Ubatuba.