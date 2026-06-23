Cerca de 150 bloquetes foram retirados de uma obra na orla do Perequê-Açu para serem utilizados numa calçada particular; GCM agiu após denúncia, evitando o prejuízo de cerca de R$ 300 aos cofres públicos.
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Um homem foi conduzido à delegacia após retirar bloquetes de uma obra de pavimentação pública para uso em uma obra particular. A ocorrência foi registrada no domingo (21), na orla do Perequê-Açu, em Ubatuba.
O material, avaliado em R$ 300, estava sendo transportado em uma caminhonete branca. Uma equipe da GCM (Guarda Civil Municipal) abordou o condutor após uma denúncia.
Ele confessou que os blocos seriam utilizados na reforma da calçada de sua residência. Posteriormente, uma mulher se apresentou como a responsável pela obra. Ambos prestaram depoimento e o registro foi realizado pela Polícia Civil.
A ação da GCM impediu o furto e o prejuízo aos cofres públicos.