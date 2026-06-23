A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) divulgou uma mensagem ao povo brasileiro por ocasião das eleições de 2026, reforçando a importância do voto consciente, da defesa da democracia e do combate à corrupção, à compra de votos e às fake news.

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No documento, a entidade também destaca que a Igreja Católica não apoia nem indica candidatos ou partidos políticos, mas incentiva a participação responsável dos eleitores.