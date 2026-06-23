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MENSAGEM DOS BISPOS

CNBB pede voto consciente e alerta contra fake news nas eleições

Por Xandu Alves | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/CNBB
Cardeal Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB
Cardeal Dom Jaime Spengler, arcebispo de Porto Alegre e presidente da CNBB

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) divulgou uma mensagem ao povo brasileiro por ocasião das eleições de 2026, reforçando a importância do voto consciente, da defesa da democracia e do combate à corrupção, à compra de votos e às fake news.

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No documento, a entidade também destaca que a Igreja Católica não apoia nem indica candidatos ou partidos políticos, mas incentiva a participação responsável dos eleitores.

Inspirada na passagem bíblica "Examinai tudo e guardai o que for bom" (1Ts 5,21), a mensagem afirma que a política, quando orientada pela ética e pelo bem comum, é uma das mais elevadas formas de serviço à sociedade. Segundo os bispos, o processo eleitoral representa uma oportunidade para fortalecer a cidadania, a justiça social e a fraternidade.

Entre os principais alertas, a CNBB manifesta preocupação com problemas que comprometem a vida pública brasileira, como a desigualdade social, a corrupção, a compra de votos, o uso indevido de recursos públicos e a disseminação deliberada de notícias falsas. O documento também critica o abuso do poder econômico e político e afirma que a violência e a polarização enfraquecem a confiança nas instituições democráticas.

Os bispos ressaltam que a democracia exige respeito à Constituição Federal, ao Estado Democrático de Direito, à independência dos Poderes e aos mecanismos legítimos de apuração da vontade popular. A mensagem também reforça a necessidade de confiança no processo eleitoral, do respeito ao resultado das urnas e da observância da Lei da Ficha Limpa.

CNBB pede que eleitores avaliem histórico dos candidatos

Ao se dirigir diretamente aos eleitores, a CNBB afirma que a abstenção não é a melhor escolha e convida os brasileiros a exercerem o discernimento na hora de votar. Em vez de considerar apenas promessas de campanha, a entidade recomenda que os cidadãos analisem a trajetória de vida dos candidatos e as consequências dos compromissos assumidos.

"O Brasil necessita reforçar a capacidade de construir pontes, promover encontros e cultivar a amizade social", destaca a mensagem.

Segundo a Conferência, a esperança cristã deve ser traduzida em participação ativa, diálogo, defesa da verdade, proteção da democracia e promoção da justiça. A entidade também convida homens e mulheres de boa vontade a atuarem como promotores da paz social e construtores da fraternidade.

A mensagem é encerrada com uma oração pelo Brasil, confiando o país à proteção de Nossa Senhora Aparecida e pedindo que Deus ilumine cada eleitor no exercício de sua responsabilidade cidadã.

Acesse (aqui) a mensagem na íntegra.

Veja (aqui) vídeo da CNBB sobre a mensagem das eleições.

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