Uma enfermeira que estava no ônibus e um médico que passava pela região do Jardim América, na região sul de São José dos Campos, tentaram salvar a vida do motoboy Pedro Guilherme Coelho, 26 anos, que morreu após colidir contra um ônibus na Linha Verde.

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A enfermeira estava no ônibus e verificou os sinais vitais do motoboy. O médico passava pela região e também tentou reanimar o motociclista, mas Pedro não resistiu.