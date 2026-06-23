As 64 unidades do Programa Bom Prato no Estado de São Paulo passam a servir caldos quentes para atender a população vulnerável durante o período de inverno. A iniciativa segue até dia 22 de setembro e ocorre durante o jantar com refeições nutricionalmente equilibradas servidas ao preço simbólico de R$ 1.

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A primeira edição do projeto de inverno ocorreu em 2025, quando foram servidos mais de 1,1 milhão de caldos subsidiados pelo Governo do Estado de São Paulo.