As 64 unidades do Programa Bom Prato no Estado de São Paulo passam a servir caldos quentes para atender a população vulnerável durante o período de inverno. A iniciativa segue até dia 22 de setembro e ocorre durante o jantar com refeições nutricionalmente equilibradas servidas ao preço simbólico de R$ 1.
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A primeira edição do projeto de inverno ocorreu em 2025, quando foram servidos mais de 1,1 milhão de caldos subsidiados pelo Governo do Estado de São Paulo.
O programa conta com 71 unidades fixas, quatro refeitórios e 48 caminhões que atendem a 53 pontos de atendimento do Bom Prato Móvel, totalizando 128 localidades em 42 municípios. No Vale do Paraíba, há unidades em Jacareí, São José dos Campos e Taubaté.
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