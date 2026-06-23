Um homem procurado pela Justiça foi localizado e preso em Lorena por policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior). A prisão ocorreu no bairro da Cruz, na noite de segunda-feira (22), quando uma equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) abordou o suspeito na prática de tráfico de drogas.

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Ele utilizava tornozeleira eletrônica e tinha mandado de prisão em seu desfavor por homicídio, sendo conduzido ao plantão local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.