Três homens procurados pela Justiça foram presos em ações da Polícia Militar em Cruzeiro. As prisões ocorreram na tarde de segunda-feira (22), durante patrulhamento das equipes do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região central e nos bairros Regina Célia e Mantiqueira.

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No Centro, um homem abordado tinha dois mandados de prisão abertos em seu desfavor. Um por estelionato e outro por apropriação de bens, proventos ou rendimentos de pessoa com deficiência.