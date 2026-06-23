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MANDADO DE PRISÃO

Três procurados pela Justiça são localizados e presos em Cruzeiro

Por Da redação | Cruzeiro
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Três homens procurados pela Justiça foram presos em ações da Polícia Militar em Cruzeiro.  As prisões ocorreram na tarde de segunda-feira (22), durante patrulhamento das equipes do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) na região central e nos bairros Regina Célia e Mantiqueira.

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No Centro, um homem abordado tinha dois mandados de prisão abertos em seu desfavor. Um por estelionato e outro por apropriação de bens, proventos ou rendimentos de pessoa com deficiência.

O detido no bairro Regina Célia era procurado por lesão corporal. Já no caso do bairro Retiro da Mantiqueira, o homem era procurado pelo crime de furto.

Todos foram conduzidos ao distrito policial, onde permaneceram presos e à disposição da Justiça.

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