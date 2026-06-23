A Prefeitura Municipal de Caçapava abriu um processo seletivo interno para a contratação de profissionais em funções gratificadas da área de educação. As oportunidades são destinadas a servidores públicos que já fazem parte da rede municipal.

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O certame oferece 26 vagas imediatas para o cargo de diretor de escola e 20 vagas para vice-diretor, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Em ambas as funções há formação de cadastro reserva.