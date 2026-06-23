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SELEÇÃO INTERNA

Caçapava abre seleção para a educação com salário de até R$ 6 mil

Por Da redação | Caçapava
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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A Prefeitura Municipal de Caçapava abriu um processo seletivo interno para a contratação de profissionais em funções gratificadas da área de educação. As oportunidades são destinadas a servidores públicos que já fazem parte da rede municipal.

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O certame oferece 26 vagas imediatas para o cargo de diretor de escola e 20 vagas para vice-diretor, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. Em ambas as funções há formação de cadastro reserva.

Para a função de diretor, o salário é de R$ 6.060,69 e, para vice, R$ 5.411,32.

Como participar

Para participar da seleção, o candidato deve ser funcionário efetivo do quadro de magistério municipal de Caçapava e já ter cumprido integralmente o período de estágio probatório. É exigida a formação superior em pedagogia ou licenciatura em gestão escolar, além de 5 anos comprovados em docência.

As inscrições são gratuitas e ficam disponíveis até sexta-feira (26). Clique aqui para se inscrever.

Provas

O processo terá prova objetiva com 50 questões sobre legislação, pedagogia e conhecimentos específicos, além de uma prova discursiva, a pontuação pela Prova Nacional Docente e uma prova de títulos. Acesse o edital para conhecer os prazos e a agenda completa do processo.

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