Uma mulher de 46 anos foi presa e 32 ampolas de medicamento emagrecedor foram apreendidas no bairro Parque Residencial Flamboyant, em São José dos Campos. A prisão ocorreu na segunda-feira (22) durante uma operação que mobilizou cinco policiais civis e duas viaturas.

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As equipes cumpriram mandados de busca e apreensão em dois endereços suspeitos. No primeiro não foi encontrado nada de ilícito. No segundo, foram localizadas 32 ampolas de tirzepatida, caixas vazias, seringas, caixas térmicas e um celular.