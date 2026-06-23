O transporte de um grande transformador de energia pela Rodovia dos Tamoios deve alterar o fluxo viário na região até quarta-feira (24). O conjunto tem 138 metros de extensão e pesa 845 toneladas e será transportado de Guarulhos (SP) até o Porto de São Sebastião.

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A operação de deslocamento seguiu em direção ao litoral na madrugada desta terça-feira (23), passando pelos túneis da Serra Nova. Haverá uma pausa no km 11 do Contorno Sul.