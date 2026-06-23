O transporte de um grande transformador de energia pela Rodovia dos Tamoios deve alterar o fluxo viário na região até quarta-feira (24). O conjunto tem 138 metros de extensão e pesa 845 toneladas e será transportado de Guarulhos (SP) até o Porto de São Sebastião.
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A operação de deslocamento seguiu em direção ao litoral na madrugada desta terça-feira (23), passando pelos túneis da Serra Nova. Haverá uma pausa no km 11 do Contorno Sul.
Às 22h, o conjunto deixa o km 11 em direção ao Porto de São Sebastião. Durante o período de tráfego da carga, haverá bloqueios no trecho. No sentido Caraguatatuba, o bloqueio deve durar cerca de 4 horas com desvio do tráfego para a Rodovia Rio-Santos (SP-055).
Todo o percurso pela Tamoios será acompanhado pela Polícia Militar Rodoviária, veículos batedores e viaturas da concessionária. A operação também contará com o apoio da Secretaria de Trânsito de São Sebastião.