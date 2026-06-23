O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de 'perigo potencial' para chuvas intensas e queda de temperatura na região do Vale do Paraíba. Os avisos são válidos para toda esta terça-feira (23), com previsão de acumulados de chuva, rajadas de vento e frio.
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São esperados volumes de chuva de 20 a 30 mm por hora, podendo atingir até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.
A chegada de uma massa de ar frio provocará um declínio de 3°C a 5°C nas temperaturas da região, aumentando a sensação de frio, o que exige cuidados redobrados com idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.
Recomendações
A Defesa Civil e o INMET orientam, em caso de chuvas intensas e ventos fortes, a não se abrigar sob árvores, pois há risco de queda e de descargas elétricas. O mesmo vale para abrigar ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda.
O uso de aparelhos eletrônicos conectados diretamente às tomadas durante as tempestades deve ser evitado.
Em caso de emergência, a população deve entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo 193.