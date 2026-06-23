O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alertas de 'perigo potencial' para chuvas intensas e queda de temperatura na região do Vale do Paraíba. Os avisos são válidos para toda esta terça-feira (23), com previsão de acumulados de chuva, rajadas de vento e frio.

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São esperados volumes de chuva de 20 a 30 mm por hora, podendo atingir até 50 mm ao longo do dia, além de ventos intensos com velocidade entre 40 km/h e 60 km/h.