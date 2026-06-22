24 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
MORTE

Adeus, Pedro: motoboy morre em acidente na Linha Verde, em SJC

Por Leandro Vaz | São José do Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Pedro Guilherme morreu na hora
Pedro Guilherme morreu na hora

O motociclista que morreu após um grave acidente envolvendo um ônibus na noite desta segunda-feira (22), na Linha Verde, região sul de São José dos Campos, foi identificado como Pedro Guilherme Coelho.

A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Koichi Matsumura com a Linha Verde. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e da Mobilidade Urbana foram acionadas para atender a ocorrência e controlar o trânsito no local.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do jovem. Em uma publicação, um familiar escreveu: “Meu irmão acabou de ir morar com Deus. Te amo eternamente com todas as forças.”

Por conta do acidente, o trânsito na região apresentou lentidão durante o atendimento da ocorrência. A Polícia deverá investigar a dinâmica da colisão.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários