O motociclista que morreu após um grave acidente envolvendo um ônibus na noite desta segunda-feira (22), na Linha Verde, região sul de São José dos Campos, foi identificado como Pedro Guilherme Coelho.

A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Koichi Matsumura com a Linha Verde. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.

Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e da Mobilidade Urbana foram acionadas para atender a ocorrência e controlar o trânsito no local.