O motociclista que morreu após um grave acidente envolvendo um ônibus na noite desta segunda-feira (22), na Linha Verde, região sul de São José dos Campos, foi identificado como Pedro Guilherme Coelho.
A colisão aconteceu no cruzamento da Rua Koichi Matsumura com a Linha Verde. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades.
Equipes do Samu, Corpo de Bombeiros e da Mobilidade Urbana foram acionadas para atender a ocorrência e controlar o trânsito no local.
Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte do jovem. Em uma publicação, um familiar escreveu: “Meu irmão acabou de ir morar com Deus. Te amo eternamente com todas as forças.”
Por conta do acidente, o trânsito na região apresentou lentidão durante o atendimento da ocorrência. A Polícia deverá investigar a dinâmica da colisão.