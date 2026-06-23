Uma mulher de 29 anos morreu após ser agredida dentro de um apartamento, e o companheiro dela foi preso como suspeito do crime.
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O caso ocorreu no bairro Jardim Limoeiro, no município da Serra, no Espírito Santo. A vítima foi identificada como Marceli de Oliveira Gottardo.
Segundo a Polícia Militar, equipes do Samu foram acionadas e realizaram o socorro, mas a mulher não resistiu aos ferimentos e morreu durante o atendimento.
Ainda de acordo com a PM, o suspeito relatou que o casal teria feito uso de entorpecentes ao longo do dia. Ele afirmou que, após o almoço, passou a acreditar que a companheira estava “possuída por demônios”.
O homem disse ter agredido a vítima com a intenção de “expulsar os demônios”. No apartamento, os policiais encontraram um pino de cocaína e outros recipientes vazios.
O suspeito foi detido e encaminhado às autoridades competentes. O caso será investigado pela Polícia Civil.
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