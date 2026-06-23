24 de junho de 2026
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TRAGÉDIA

Noivo morre na lua de mel após pular de ponta-cabeça no mar

Por Da Redação | Fethiye, Turquia
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Noivo morre na lua de mel após pular de ponta-cabeça no mar
Noivo morre na lua de mel após pular de ponta-cabeça no mar

Um homem de 27 anos morreu após sofrer um acidente durante um mergulho no mar enquanto passava a lua de mel com a esposa.

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O caso ocorreu na cidade de Fethiye, na Turquia. A vítima foi identificada como Suleyman Sariefe, que havia se casado no dia 6 de junho e estava no terceiro dia da viagem com a esposa, Ezgi Sariefe.

Segundo informações da imprensa local, o acidente aconteceu durante um momento de lazer em uma área de balneário. Ele saltou de cabeça na água, mas acabou atingindo o fundo do mar com força.

Testemunhas relataram que o homem foi retirado da água logo em seguida e recebeu atendimento ainda no local. Ele sofreu lesões graves na coluna cervical.

Suleyman foi encaminhado a um hospital universitário da região, onde permaneceu internado por 11 dias. Apesar do tratamento, não resistiu aos ferimentos e morreu no fim de semana.

O corpo foi levado para Ala?ehir, cidade natal da vítima, onde ocorreu o sepultamento no domingo (21). Ele trabalhava em uma fábrica de alimentos na cidade de Turgutlu.

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