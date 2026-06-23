Um homem de 27 anos morreu após sofrer um acidente durante um mergulho no mar enquanto passava a lua de mel com a esposa.

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O caso ocorreu na cidade de Fethiye, na Turquia. A vítima foi identificada como Suleyman Sariefe, que havia se casado no dia 6 de junho e estava no terceiro dia da viagem com a esposa, Ezgi Sariefe.