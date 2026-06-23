Um homem de 27 anos morreu após sofrer um acidente durante um mergulho no mar enquanto passava a lua de mel com a esposa.
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O caso ocorreu na cidade de Fethiye, na Turquia. A vítima foi identificada como Suleyman Sariefe, que havia se casado no dia 6 de junho e estava no terceiro dia da viagem com a esposa, Ezgi Sariefe.
Segundo informações da imprensa local, o acidente aconteceu durante um momento de lazer em uma área de balneário. Ele saltou de cabeça na água, mas acabou atingindo o fundo do mar com força.
Testemunhas relataram que o homem foi retirado da água logo em seguida e recebeu atendimento ainda no local. Ele sofreu lesões graves na coluna cervical.
Suleyman foi encaminhado a um hospital universitário da região, onde permaneceu internado por 11 dias. Apesar do tratamento, não resistiu aos ferimentos e morreu no fim de semana.
O corpo foi levado para Ala?ehir, cidade natal da vítima, onde ocorreu o sepultamento no domingo (21). Ele trabalhava em uma fábrica de alimentos na cidade de Turgutlu.