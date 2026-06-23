Um homem de 62 anos foi encontrado morto dentro de uma geladeira concretada, após desaparecer no início de junho, em um caso que é investigado pela Polícia Civil como execução ligada a facção criminosa.

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O corpo de Euclides de Oliveira foi localizado na manhã desta terça-feira (16), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A vítima estava desaparecida desde o dia 8 de junho, quando foi levada da porta de casa.