Um homem de 62 anos foi encontrado morto dentro de uma geladeira concretada, após desaparecer no início de junho, em um caso que é investigado pela Polícia Civil como execução ligada a facção criminosa.
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O corpo de Euclides de Oliveira foi localizado na manhã desta terça-feira (16), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A vítima estava desaparecida desde o dia 8 de junho, quando foi levada da porta de casa.
De acordo com a investigação, o cadáver foi achado no bairro Nossa Senhora das Graças, em um lote situado na Avenida Arcírio Cardoso da Silva, na região norte da cidade. O local fica a cerca de 15 quilômetros de um galpão que também chegou a ser investigado pela polícia.
Segundo a Polícia Civil, Euclides foi sequestrado por um grupo armado e submetido a um chamado “tribunal do crime”, sendo morto após acusações feitas contra ele por familiares de uma criança. A polícia afirma que não há registro formal ou denúncia que comprove a acusação.
As investigações apontam que a vítima foi abordada na Rua Roma, no bairro Tibery, por homens que chegaram em um carro branco. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que ele é rendido e colocado dentro do veículo.
Em seguida, Euclides teria sido transferido para outro automóvel e levado para um imóvel utilizado pelos suspeitos, onde teria sido executado. O corpo foi depois ocultado dentro da geladeira e concretado.
A Polícia Civil informou que o crime teria sido planejado por integrantes de uma facção criminosa. O caso segue em investigação para identificação e responsabilização dos envolvidos.