Um padeiro de 34 anos foi sequestrado e morto após ser visto pela última vez com um colega de trabalho que havia sido demitido dois dias antes. O corpo foi localizado na manhã de domingo (21), com sinais de estrangulamento.

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O caso ocorreu em Piracicaba, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Lismar Santos de Jesus, encontrado em uma quadra de areia no bairro Cecap.