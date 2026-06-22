Um padeiro de 34 anos foi sequestrado e morto após ser visto pela última vez com um colega de trabalho que havia sido demitido dois dias antes. O corpo foi localizado na manhã de domingo (21), com sinais de estrangulamento.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu em Piracicaba, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Lismar Santos de Jesus, encontrado em uma quadra de areia no bairro Cecap.
Segundo a Polícia Civil, a última vez que o padeiro foi visto foi na companhia de dois homens, entre eles o ex-funcionário da mesma padaria, apontado como um dos suspeitos. Os dois dividiam um quarto.
Ainda de acordo com a investigação, após ser desligado da empresa, o suspeito teria enviado mensagem à proprietária do estabelecimento afirmando que levaria a vítima para “os irmãos”, expressão usada em referência a uma facção criminosa.
A Polícia Civil informou que dois homens foram presos por participação no crime. Um deles, de 45 anos, possui antecedentes criminais e estava em saída temporária do sistema prisional, com retorno previsto para esta segunda-feira (22). O outro preso tem 24 anos. O principal suspeito de envolvimento direto no sequestro e na morte segue foragido, segundo a polícia.