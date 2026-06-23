Sem proposta, ônibus podem atrasar em SJC, Taubaté e Jacareí. O alerta foi feito pelo Sindicato dos Condutores do Vale do Paraíba, nesta segunda-feira (22), após mais uma rodada de negociações sem acordo com as empresas do transporte coletivo.

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Caso uma nova proposta salarial não seja apresentada até as 16h desta terça-feira (23), trabalhadores poderão realizar mobilizações nas garagens na madrugada de quarta-feira (24), o que pode provocar atraso na saída dos ônibus em cidades como São José dos Campos, Jacareí, Taubaté e Caçapava.