Uma mulher de 23 anos morreu no sábado (20) após complicações decorrentes de um parto prematuro, em caso que envolveu o nascimento de gêmeos em diferentes condições de atendimento médico.
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O caso ocorreu em Araçatuba, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Adriane Caroline Higino Elias, que estava com 28 semanas de gestação quando entrou em trabalho de parto.
Segundo informações, as contrações evoluíram rapidamente. Um dos bebês nasceu em casa, no bairro Atlântico, e o outro nasceu dentro de uma ambulância do Samu durante o deslocamento para atendimento hospitalar.
Após o parto, Adriane foi internada na UTI e permaneceu hospitalizada por três dias, mas não resistiu às complicações.
Os recém-nascidos, identificados como Ravi e Rael, foram transferidos para o Hospital da Criança e Maternidade de São José do Rio Preto, devido à falta de vaga em UTI Neonatal em Araçatuba. Um dos bebês apresenta cardiopatia congênita complexa, mas ambos permanecem em estado estável. Adriane deixa o marido e cinco filhos. A confirmação da morte foi feita por familiares nas redes sociais.