Uma mulher de 23 anos morreu no sábado (20) após complicações decorrentes de um parto prematuro, em caso que envolveu o nascimento de gêmeos em diferentes condições de atendimento médico.

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O caso ocorreu em Araçatuba, no interior de São Paulo. A vítima foi identificada como Adriane Caroline Higino Elias, que estava com 28 semanas de gestação quando entrou em trabalho de parto.