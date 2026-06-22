Duas mulheres foram encontradas mortas na madrugada deste domingo (21) em uma residência, junto a uma carta com orientações e mensagens destinadas a pessoas próximas.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O caso ocorreu no bairro Jardim América, em Anápolis. As vítimas foram identificadas como a diretora do Colégio Heli Alves Ferreira, Tatiana Chagas dos Santos, e a companheira dela, Vanessa Rodrigues de Oliveira.
Segundo informações apuradas, o documento deixado no local continha instruções sobre assuntos pessoais e pedidos relacionados ao sepultamento. O conteúdo completo da carta não foi divulgado.
Ainda de acordo com relatos, a residência estava organizada e alguns pertences haviam sido separados em sacolas, com indicações sobre a destinação de objetos a pessoas específicas.
O caso mobilizou familiares, amigos, alunos e colegas de trabalho ao longo do domingo. As circunstâncias das mortes são apuradas pelas autoridades competentes.