Duas mulheres foram encontradas mortas na madrugada deste domingo (21) em uma residência, junto a uma carta com orientações e mensagens destinadas a pessoas próximas.

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O caso ocorreu no bairro Jardim América, em Anápolis. As vítimas foram identificadas como a diretora do Colégio Heli Alves Ferreira, Tatiana Chagas dos Santos, e a companheira dela, Vanessa Rodrigues de Oliveira.