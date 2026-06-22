Uma mãe e duas filhas morreram em um acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira (22), após uma colisão frontal na BR-285.
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O caso ocorreu no município de Colorado, no norte do Rio Grande do Sul. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a batida envolveu uma carreta Scania e um Chevrolet Classic.
As vítimas foram identificadas como Elizangela Bauermann, de 44 anos, e as filhas Daiane Bauermann, de 25 anos, e Gisele Bauermann, de 17 anos.
A PRF informou que as circunstâncias do acidente serão apuradas. O local foi isolado para o trabalho da perícia e remoção dos veículos.