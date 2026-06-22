Um bebê de 1 ano foi encontrado sozinho durante a madrugada deste sábado (20), após ser localizado por um morador que estranhou o comportamento de cães na região. A criança foi resgatada e o caso passou a ser acompanhado pelas autoridades.

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O episódio ocorreu em Guarantã do Norte. Segundo informações da Polícia Militar, o morador ouviu latidos intensos e decidiu verificar o que estava acontecendo, encontrando o menino desacompanhado em uma via pública.