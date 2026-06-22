Um bebê de 1 ano foi encontrado sozinho durante a madrugada deste sábado (20), após ser localizado por um morador que estranhou o comportamento de cães na região. A criança foi resgatada e o caso passou a ser acompanhado pelas autoridades.
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O episódio ocorreu em Guarantã do Norte. Segundo informações da Polícia Militar, o morador ouviu latidos intensos e decidiu verificar o que estava acontecendo, encontrando o menino desacompanhado em uma via pública.
Após o resgate, a polícia apurou que a mãe da criança teria saído com o namorado e deixado o filho em uma residência antes do ocorrido. As circunstâncias que levaram o bebê a ficar sozinho ainda são objeto de apuração.
O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso e adotar as medidas de proteção previstas para a criança. A situação também será analisada pelos órgãos competentes.