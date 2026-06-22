Um homem foi morto a tiros na noite de sábado (20) após ser atacado dentro de um estabelecimento comercial. A vítima chegou a ser encontrada com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, mas morreu no local.
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O crime ocorreu em Cotia, na Grande São Paulo. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e constataram o óbito da vítima.
De acordo com relatos de testemunhas, dois homens usando capacetes entraram no comércio e efetuaram os disparos. Após a ação, os suspeitos deixaram o local e fugiram.
A área foi isolada para o trabalho da perícia técnica, que realizou os levantamentos necessários para auxiliar nas investigações.
O caso foi registrado como homicídio no Distrito Policial Central de Cotia. A Polícia Civil apura a identidade dos autores e a motivação do crime.