Um homem foi morto a tiros na noite de sábado (20) após ser atacado dentro de um estabelecimento comercial. A vítima chegou a ser encontrada com ferimentos provocados por disparos de arma de fogo, mas morreu no local.

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O crime ocorreu em Cotia, na Grande São Paulo. Equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e constataram o óbito da vítima.