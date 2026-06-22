Antonio Carlos Nogueira Cardoso, o 'Maguila', morreu aos 63 anos neste último domingo (21), em Jacareí. Agora, ele foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (22), com sepultamento no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.

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Sempre muito querido e carismático, Maguila deixará saudades entre as pessoas mais próximas. Nas redes sociais, muitos se manifestaram sobre essa partida precoce.