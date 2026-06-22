Antonio Carlos Nogueira Cardoso, o 'Maguila', morreu aos 63 anos neste último domingo (21), em Jacareí. Agora, ele foi sepultado no início da tarde desta segunda-feira (22), com sepultamento no Cemitério Campo da Saudade, no Avareí.
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Sempre muito querido e carismático, Maguila deixará saudades entre as pessoas mais próximas. Nas redes sociais, muitos se manifestaram sobre essa partida precoce.
Catia Regina desejou forças à família. "Meus sentimentos a todos os familiares! Descanse em paz hoje já não há mais dor e sofrimento. Que sua alma encontre o descanso eterno. Que o Sr Deus te receba em seus braço", escreveu.
Antonio Fernandes também destacou a amizade que teve com ele. "Grande amigo Maguila trabalhei, com ele no Eclipse de segurança, cara gente boa, vai com Deus meu amigo, meus sentimentos aos familiares e amigos, como foi bom ter a sua amizade", disse.