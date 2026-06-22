O IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) apresentou, nesta segunda-feira (22), um teste de mobilidade movida a hidrogênio durante a Pulsar Expo IPT 2026. Um veículo abastecido com combustível produzido pelo próprio instituto percorreu 140 quilômetros entre São Paulo e São José dos Campos consumindo apenas um quilograma de hidrogênio.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A demonstração foi realizada no PIT (Parque de Inovação Tecnológica), em São José dos Campos. O veículo utilizado foi um Toyota Mirai, modelo equipado com célula a combustível, sistema que converte o hidrogênio em eletricidade para movimentar o automóvel.
Antes da viagem, o carro recebeu cerca de cinco quilogramas de hidrogênio produzido pelo IPT. Após o percurso, os pesquisadores verificaram que apenas um quilograma do combustível havia sido consumido durante o trajeto.
De acordo com o instituto, a tecnologia utiliza uma bateria para auxiliar no gerenciamento e na recuperação de energia, reduzindo a necessidade de grandes conjuntos de baterias e os impactos relacionados ao descarte desses equipamentos.
O diretor-presidente do IPT, Anderson Correia, afirmou que a iniciativa integra os esforços para ampliar o uso de fontes energéticas com menor emissão de carbono no setor de transportes. Segundo ele, a realização de testes em condições reais contribui para avaliar o desempenho da tecnologia e sua aplicação em larga escala.
O projeto recebeu cerca de R$ 20 milhões em investimentos do Governo do Estado de São Paulo. Os recursos são destinados ao desenvolvimento de pesquisas voltadas para energia limpa, mobilidade e processos de descarbonização industrial.
Pesquisadores do instituto também trabalham no aperfeiçoamento dos métodos de produção de hidrogênio e em alternativas para reduzir custos, com o objetivo de ampliar a utilização da tecnologia no país.
Atualmente, o IPT atua em diferentes etapas da cadeia do hidrogênio, incluindo pesquisa, produção, armazenamento, distribuição e aplicações voltadas para a indústria e o transporte.
A demonstração faz parte da programação da Pulsar Expo IPT 2026, realizada entre os dias 22 e 24 de junho. O evento reúne empresas, pesquisadores, startups, estudantes e representantes do setor público para apresentação de projetos e soluções tecnológicas.