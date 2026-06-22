O IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) apresentou, nesta segunda-feira (22), um teste de mobilidade movida a hidrogênio durante a Pulsar Expo IPT 2026. Um veículo abastecido com combustível produzido pelo próprio instituto percorreu 140 quilômetros entre São Paulo e São José dos Campos consumindo apenas um quilograma de hidrogênio.

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A demonstração foi realizada no PIT (Parque de Inovação Tecnológica), em São José dos Campos. O veículo utilizado foi um Toyota Mirai, modelo equipado com célula a combustível, sistema que converte o hidrogênio em eletricidade para movimentar o automóvel.