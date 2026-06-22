A Prefeitura ampliou a oferta de cirurgias vasculares realizadas na rede pública municipal, aumentando de 20 para 40 o número de procedimentos realizados por mês. A medida busca acelerar o atendimento de pacientes que aguardam por tratamento de varizes.

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Em São José dos Campos, a expectativa é que cerca de 280 cirurgias sejam realizadas até o fim deste ano. Os procedimentos ocorrem no Hospital Municipal, unidade de referência para atendimentos de média e alta complexidade.