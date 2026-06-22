A Prefeitura ampliou a oferta de cirurgias vasculares realizadas na rede pública municipal, aumentando de 20 para 40 o número de procedimentos realizados por mês. A medida busca acelerar o atendimento de pacientes que aguardam por tratamento de varizes.
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Em São José dos Campos, a expectativa é que cerca de 280 cirurgias sejam realizadas até o fim deste ano. Os procedimentos ocorrem no Hospital Municipal, unidade de referência para atendimentos de média e alta complexidade.
Segundo a administração municipal, a ampliação faz parte das ações voltadas à redução das filas de espera e à ampliação do acesso a consultas, exames e cirurgias especializadas.
Entre os pacientes beneficiados está Arlete da Silva Sampaio, de 51 anos. Acompanhada pelo ambulatório do hospital, ela foi uma das primeiras pessoas convocadas após o aumento das vagas para o procedimento.
Além da ampliação das cirurgias vasculares, a prefeitura informou que mantém outras estratégias para ampliar a capacidade de atendimento da rede pública. Entre elas estão parcerias com hospitais, instituições e clínicas particulares, além da abertura de novos editais e reorganização dos recursos disponíveis.
A administração também destacou a revisão dos critérios de prioridade clínica, o suporte às equipes de saúde e as articulações com os governos estadual e federal para ampliar a oferta de serviços à população.