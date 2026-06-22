Um motociclista morreu após se envolver em um grave acidente com um ônibus no começo da noite desta segunda-feira (22), na Linha Verde, na zona sul de São José dos Campos.
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De acordo com as primeiras informações, a colisão teria ocorrido no cruzamento da rua Koichi Matsumura com a Linha Verde. As circunstâncias do acidente ainda não foram oficialmente esclarecidas.
Equipes da Mobilidade Urbana, do Samu e do Corpo de Bombeiros foram acionadas e permanecem no local para atendimento da ocorrência e organização do trânsito na região.
Por causa do acidente, motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção. A dinâmica da colisão deverá ser apurada pelas autoridades competentes.