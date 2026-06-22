A Prefeitura de Jacareí iniciou a modernização do sistema de estacionamento rotativo da cidade. Entre as mudanças previstas estão a retirada dos parquímetros, a adoção de novas formas de pagamento e a implantação de fiscalização por videomonitoramento. Durante o período de transição, os motoristas terão isenção da cobrança nas vagas da Zona Azul.

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O processo ocorre cerca de 20 anos após a implantação do serviço no município. Segundo a administração municipal, os parquímetros serão desativados devido à redução do uso desses equipamentos, substituídos ao longo dos anos por aplicativos para compra de créditos digitais.