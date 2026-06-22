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MOBILIDADE

Jacareí inicia modernização da Zona Azul

Por Da Redação | Jacareí
| Tempo de leitura: 2 min
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Jacareí inicia modernização da Zona Azul
Jacareí inicia modernização da Zona Azul

A Prefeitura de Jacareí iniciou a modernização do sistema de estacionamento rotativo da cidade. Entre as mudanças previstas estão a retirada dos parquímetros, a adoção de novas formas de pagamento e a implantação de fiscalização por videomonitoramento. Durante o período de transição, os motoristas terão isenção da cobrança nas vagas da Zona Azul.

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O processo ocorre cerca de 20 anos após a implantação do serviço no município. Segundo a administração municipal, os parquímetros serão desativados devido à redução do uso desses equipamentos, substituídos ao longo dos anos por aplicativos para compra de créditos digitais.

A prefeitura informou que a retirada dos aparelhos também busca eliminar obstáculos nas calçadas e reduzir problemas relacionados a atos de vandalismo. Outro ponto citado é o uso de bilhetes impressos por pessoas que atuam de forma irregular nas áreas de estacionamento rotativo.

O novo modelo prevê a substituição da fiscalização realizada por monitores por um sistema de videomonitoramento embarcado em veículos equipados com câmeras. A medida faz parte da reformulação da operação da Zona Azul.

Também haverá mudanças na compra de créditos. Além do aplicativo e dos pontos de venda credenciados, os usuários poderão efetuar o pagamento por meio da leitura de QR Codes instalados em placas distribuídas nas áreas atendidas pelo serviço. O sistema também aceitará pagamentos via Pix.

Outra alteração será a abertura para o credenciamento permanente de empresas interessadas em comercializar créditos digitais. A proposta permite que diferentes plataformas e estabelecimentos participem da venda, ampliando as opções para os usuários.

O processo licitatório para contratação da nova operação foi iniciado em 15 de abril. Enquanto a transição estiver em andamento, a prefeitura estima um período de aproximadamente 60 dias sem cobrança pelo uso das vagas de estacionamento rotativo.

A retirada das placas do sistema antigo e a desmontagem dos parquímetros começaram após o encerramento da concessão anterior. Os usuários que possuem créditos digitais adquiridos pelo aplicativo ZUM, da empresa Estapar, terão os valores devolvidos conforme os procedimentos definidos pela plataforma.

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