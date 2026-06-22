A Prefeitura de Jacareí iniciou a modernização do sistema de estacionamento rotativo da cidade. Entre as mudanças previstas estão a retirada dos parquímetros, a adoção de novas formas de pagamento e a implantação de fiscalização por videomonitoramento. Durante o período de transição, os motoristas terão isenção da cobrança nas vagas da Zona Azul.
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O processo ocorre cerca de 20 anos após a implantação do serviço no município. Segundo a administração municipal, os parquímetros serão desativados devido à redução do uso desses equipamentos, substituídos ao longo dos anos por aplicativos para compra de créditos digitais.
A prefeitura informou que a retirada dos aparelhos também busca eliminar obstáculos nas calçadas e reduzir problemas relacionados a atos de vandalismo. Outro ponto citado é o uso de bilhetes impressos por pessoas que atuam de forma irregular nas áreas de estacionamento rotativo.
O novo modelo prevê a substituição da fiscalização realizada por monitores por um sistema de videomonitoramento embarcado em veículos equipados com câmeras. A medida faz parte da reformulação da operação da Zona Azul.
Também haverá mudanças na compra de créditos. Além do aplicativo e dos pontos de venda credenciados, os usuários poderão efetuar o pagamento por meio da leitura de QR Codes instalados em placas distribuídas nas áreas atendidas pelo serviço. O sistema também aceitará pagamentos via Pix.
Outra alteração será a abertura para o credenciamento permanente de empresas interessadas em comercializar créditos digitais. A proposta permite que diferentes plataformas e estabelecimentos participem da venda, ampliando as opções para os usuários.
O processo licitatório para contratação da nova operação foi iniciado em 15 de abril. Enquanto a transição estiver em andamento, a prefeitura estima um período de aproximadamente 60 dias sem cobrança pelo uso das vagas de estacionamento rotativo.
A retirada das placas do sistema antigo e a desmontagem dos parquímetros começaram após o encerramento da concessão anterior. Os usuários que possuem créditos digitais adquiridos pelo aplicativo ZUM, da empresa Estapar, terão os valores devolvidos conforme os procedimentos definidos pela plataforma.