Uma jovem identificada como Luciana Santos Gomes morreu neste domingo (21) após passar mal e ser encaminhada para atendimento médico. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe de saúde, ela não resistiu.

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Luciana era moradora do povoado Esperantina, no município de Santa Luzia, no Maranhão. De acordo com informações divulgadas por portais locais, familiares e pessoas próximas acionaram socorro após a jovem apresentar um quadro de mal-estar.