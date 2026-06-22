Uma jovem identificada como Luciana Santos Gomes morreu neste domingo (21) após passar mal e ser encaminhada para atendimento médico. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe de saúde, ela não resistiu.
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Luciana era moradora do povoado Esperantina, no município de Santa Luzia, no Maranhão. De acordo com informações divulgadas por portais locais, familiares e pessoas próximas acionaram socorro após a jovem apresentar um quadro de mal-estar.
Ela foi levada ao hospital municipal da região, onde recebeu atendimento médico. No entanto, a morte foi confirmada pouco tempo depois.
As circunstâncias que levaram ao óbito ainda não foram esclarecidas oficialmente. Até o momento, não há informações confirmadas pelas autoridades sobre a causa da morte. No entanto, há possibilidade de que tenha sido vítima de envenenamento. O caso segue cercado de questionamentos e aguarda esclarecimentos por parte dos órgãos responsáveis.