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TRAGÉDIA

'Cuida do meu filho', diz Luciana à mãe antes de morrer

Por Da Redação | Santa Luzia (MA)
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
'Cuida do meu filho', diz Luciana à mãe antes de morrer
'Cuida do meu filho', diz Luciana à mãe antes de morrer

Uma jovem identificada como Luciana Santos Gomes morreu neste domingo (21) após passar mal e ser encaminhada para atendimento médico. Apesar dos procedimentos realizados pela equipe de saúde, ela não resistiu.

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Luciana era moradora do povoado Esperantina, no município de Santa Luzia, no Maranhão. De acordo com informações divulgadas por portais locais, familiares e pessoas próximas acionaram socorro após a jovem apresentar um quadro de mal-estar.

Ela foi levada ao hospital municipal da região, onde recebeu atendimento médico. No entanto, a morte foi confirmada pouco tempo depois.

As circunstâncias que levaram ao óbito ainda não foram esclarecidas oficialmente. Até o momento, não há informações confirmadas pelas autoridades sobre a causa da morte. No entanto, há possibilidade de que tenha sido vítima de envenenamento. O caso segue cercado de questionamentos e aguarda esclarecimentos por parte dos órgãos responsáveis.

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