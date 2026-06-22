A Polícia Civil investiga a morte de um comerciante de 43 anos, assassinado a tiros dentro de um estabelecimento comercial no bairro Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí, no domingo (21).

A vítima foi identificada como Cássio Aparecido Campelo Melchiori, proprietário de um mercado da família. O comércio, que costumava funcionar diariamente, permaneceu fechado nesta segunda-feira (22), em sinal de luto.

Segundo o boletim de ocorrência, quatro pessoas estavam no interior do estabelecimento no momento do crime. Um funcionário relatou à polícia que dois homens encapuzados entraram no local e atiraram várias vezes contra o comerciante.