A Polícia Civil investiga a morte de um comerciante de 43 anos, assassinado a tiros dentro de um estabelecimento comercial no bairro Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí, no domingo (21).
A vítima foi identificada como Cássio Aparecido Campelo Melchiori, proprietário de um mercado da família. O comércio, que costumava funcionar diariamente, permaneceu fechado nesta segunda-feira (22), em sinal de luto.
Segundo o boletim de ocorrência, quatro pessoas estavam no interior do estabelecimento no momento do crime. Um funcionário relatou à polícia que dois homens encapuzados entraram no local e atiraram várias vezes contra o comerciante.
Ainda de acordo com o depoimento, durante a ação, os criminosos chegaram a dizer que se tratava de um assalto. No entanto, eles não teriam exigido dinheiro nem celulares. O funcionário também informou que foi atingido por uma coronhada no ombro.
A esposa da vítima relatou estar abalada e insegura após o crime. Ela afirmou não saber se conseguirá manter o funcionamento do comércio sem a presença do marido.
O caso foi registrado como homicídio no Plantão Policial e será investigado pelo 1º Distrito Policial de Jacareí. Até o momento, os autores do crime não foram identificados e a motivação ainda é desconhecida.
A Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras de segurança do mercado para tentar esclarecer a dinâmica do crime e identificar os envolvidos.
O corpo de Cássio foi velado na manhã de segunda-feira, na região central de Jacareí. Ele deixa esposa, três filhos e uma neta.