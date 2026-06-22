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CRIME

Adeus, Cassio: Comerciante executado em Jacareí deixa 3 filhos

Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Cássio Aparecido Campelo Melchiori
Cássio Aparecido Campelo Melchiori

A Polícia Civil investiga a morte de um comerciante de 43 anos, assassinado a tiros dentro de um estabelecimento comercial no bairro Santo Antônio da Boa Vista, em Jacareí, no domingo (21).

A vítima foi identificada como Cássio Aparecido Campelo Melchiori, proprietário de um mercado da família. O comércio, que costumava funcionar diariamente, permaneceu fechado nesta segunda-feira (22), em sinal de luto.

Segundo o boletim de ocorrência, quatro pessoas estavam no interior do estabelecimento no momento do crime. Um funcionário relatou à polícia que dois homens encapuzados entraram no local e atiraram várias vezes contra o comerciante.

Ainda de acordo com o depoimento, durante a ação, os criminosos chegaram a dizer que se tratava de um assalto. No entanto, eles não teriam exigido dinheiro nem celulares. O funcionário também informou que foi atingido por uma coronhada no ombro.

A esposa da vítima relatou estar abalada e insegura após o crime. Ela afirmou não saber se conseguirá manter o funcionamento do comércio sem a presença do marido.

O caso foi registrado como homicídio no Plantão Policial e será investigado pelo 1º Distrito Policial de Jacareí. Até o momento, os autores do crime não foram identificados e a motivação ainda é desconhecida.

A Polícia Civil deve analisar imagens de câmeras de segurança do mercado para tentar esclarecer a dinâmica do crime e identificar os envolvidos.

O corpo de Cássio foi velado na manhã de segunda-feira, na região central de Jacareí. Ele deixa esposa, três filhos e uma neta.

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