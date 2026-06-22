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ASSASSINATO

Menina de 7 anos morre baleada em casa após invasão de bandidos

Por Da Redação | Nova Iguaçu (RJ)
| Tempo de leitura: 1 min
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Eduarda Cruz dos Santos Bastos
Eduarda Cruz dos Santos Bastos

Uma menina de 7 anos morreu após ser baleada na cabeça durante uma invasão a uma residência. A vítima, identificada como Eduarda Cruz dos Santos Bastos, chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso aconteceu no bairro Rodilândia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos da família, criminosos invadiram o imóvel durante a madrugada.

A mãe da criança contou que ouviu o barulho da invasão e tentou proteger a filha. Assustada, ela escondeu Eduarda dentro de um closet. No entanto, a menina teria saído do local pouco depois e foi atingida por um disparo efetuado por um dos invasores.

Após ser baleada, a criança foi levada ao Hospital Geral de Nova Iguaçu, conhecido como Hospital da Posse, onde deu entrada em estado gravíssimo na madrugada desta segunda-feira (22).

Segundo informações da unidade de saúde, Eduarda recebeu atendimento de emergência, mas sofreu uma parada cardiorrespiratória na manhã desta segunda e morreu. As circunstâncias do crime serão investigadas pelas autoridades.

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