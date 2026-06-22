Uma menina de 7 anos morreu após ser baleada na cabeça durante uma invasão a uma residência. A vítima, identificada como Eduarda Cruz dos Santos Bastos, chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos.

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O caso aconteceu no bairro Rodilândia, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos da família, criminosos invadiram o imóvel durante a madrugada.