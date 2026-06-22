Um homem de 24 anos foi morto a tiros na noite deste domingo (21) após uma discussão que terminou em violência. A vítima, identificada como Taylon Brito Silva, não resistiu aos ferimentos e morreu no local antes da chegada do socorro.

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O crime aconteceu na Avenida Getúlio Vargas, em Conceição do Jacuípe, nas proximidades do Arraiá do Berimbau. De acordo com informações da Polícia Militar, a confusão ocorreu em meio a uma grande concentração de pessoas.