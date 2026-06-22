Uma jovem de 27 anos morreu na tarde deste domingo (21) após sofrer um acidente de trânsito. A vítima, identificada como Anna Clara Rocha, chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.

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O acidente ocorreu na Avenida Santa Rita, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo em que a jovem estava capotou por motivos que ainda serão apurados.