Uma jovem de 27 anos morreu na tarde deste domingo (21) após sofrer um acidente de trânsito. A vítima, identificada como Anna Clara Rocha, chegou a ser socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O acidente ocorreu na Avenida Santa Rita, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Segundo informações da Polícia Militar, o veículo em que a jovem estava capotou por motivos que ainda serão apurados.
Após o resgate, Anna Clara foi levada ao Hospital São João Batista. Apesar dos esforços das equipes de atendimento, ela morreu pouco tempo depois de dar entrada na unidade.
As circunstâncias do acidente não haviam sido divulgadas até a publicação desta reportagem. O caso deve ser investigado pelas autoridades competentes.