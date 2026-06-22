A morte de Pedro Henrique Cardoso de Souza Andrade, de 17 anos, causou grande comoção em Jacareí neste fim de semana. O adolescente faleceu no último sábado (20) e recebeu inúmeras homenagens de familiares, amigos, colegas e integrantes da comunidade religiosa da qual fazia parte.
Segundo relatos publicados nas redes sociais, Pedro teria sido vítima de um acidente de trânsito. Até o momento, porém, as circunstâncias da ocorrência não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades.
Conhecido pelo jeito tranquilo, pela fé e pelo bom relacionamento com as pessoas ao seu redor, o jovem foi lembrado com mensagens de carinho e despedida. Amigos destacaram sua participação ativa na igreja e o descreveram como uma pessoa dedicada e querida por todos.
Entre as homenagens, ex-professores e colegas recordaram a trajetória do adolescente. Um professor o definiu como um “excelente aluno”, enquanto outros amigos lembraram que Pedro era carinhosamente chamado de “pastorzinho” pelos colegas de escola, em referência à sua forte ligação com a vida religiosa.
Família pede orações
Em uma publicação feita nas redes sociais, familiares agradeceram as manifestações de apoio recebidas nos últimos dias e pediram orações para que encontrem força para enfrentar o momento de luto.
O velório aconteceu nesta segunda-feira (22), no Campo Santo, em Jacareí.
Pedro Henrique nasceu em 31 de agosto de 2008 e morreu em 20 de junho de 2026. Sua partida precoce deixou familiares, amigos e toda a comunidade local profundamente consternados.