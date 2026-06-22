A morte de Pedro Henrique Cardoso de Souza Andrade, de 17 anos, causou grande comoção em Jacareí neste fim de semana. O adolescente faleceu no último sábado (20) e recebeu inúmeras homenagens de familiares, amigos, colegas e integrantes da comunidade religiosa da qual fazia parte.

Segundo relatos publicados nas redes sociais, Pedro teria sido vítima de um acidente de trânsito. Até o momento, porém, as circunstâncias da ocorrência não foram divulgadas oficialmente pelas autoridades.

Conhecido pelo jeito tranquilo, pela fé e pelo bom relacionamento com as pessoas ao seu redor, o jovem foi lembrado com mensagens de carinho e despedida. Amigos destacaram sua participação ativa na igreja e o descreveram como uma pessoa dedicada e querida por todos.