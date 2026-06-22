O prefeito de Taubaté, Sérgio Victor (Novo), sancionou a lei que cria na Prefeitura 68 cargos de carreira, que são aqueles preenchidos via concurso público. A norma, proposta pelo próprio prefeito, havia sido aprovada pela Câmara em maio, com dois votos contrários.

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O texto, publicado na edição dessa segunda-feira (22) do diário oficial, cria 40 cargos de executivo público (sendo 12 de gestor público, 10 de economista, 10 de contador e 8 da área jurídica), 8 de analista de recursos humanos, 6 de fiscal técnico de edificações, 11 de engenheiro civil e 3 de arquiteto. A despesa com folha de pagamento da administração municipal irá aumentar R$ 7 milhões por ano.