O pacote de obras viárias da Avenida Sebastião Gualberto, na região central de São José dos Campos, deve atrasar um ano para ser finalizado e custar R$ 24,968 milhões a mais do que o previsto.
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Originalmente, a obra iniciada em janeiro de 2024 custaria R$ 79,814 milhões e ficaria pronta em janeiro de 2026. Em agosto de 2025, o valor foi reajustado para R$ 82,388 milhões. Em janeiro de 2026, o prazo de entrega foi prorrogado por cinco meses.
Nessa segunda-feira (22), a Prefeitura publicou o novo aditamento do contrato, que prorrogou o prazo de entrega por mais sete meses (para janeiro de 2027) e aumentou o valor da obra em mais R$ 22,394 milhões - chegando, agora, a R$ 104,783 milhões, um acréscimo de 31,28% sobre o valor inicial.
Em janeiro de 2026, que era a previsão inicial de entrega, a obra estava com 53,78% de execução. Agora, mesmo após cinco meses de prorrogação, atingiu apenas 77,61%.
Prefeitura cita reajuste e acréscimo de serviços para justificar aumento no custo
Questionada pela reportagem, a Prefeitura alegou que "a prorrogação do prazo das obras viárias na região da Avenida Sebastião Gualberto ocorreu em razão do maior tempo necessário para a liberação de áreas sob domínio federal, o que impactou a sequência executiva de alguns trechos do empreendimento, além dos serviços adicionais identificados durante a execução da obra", e que "as adequações se devem, principalmente, a questões geológicas verificadas durante a ampliação da canalização do córrego Lavapés, na construção dos muros sob o viaduto Marcílio Fiori e nas intervenções na região do terminal de cimento".
Sobre o novo acréscimo no valor da obra, de R$ 22,394 milhões, a Prefeitura alegou que R$ 20,333 milhões são referentes a "acréscimo de serviços", mas não detalhou quais seriam esses novos serviços. Já os R$ 2,064 milhões restantes seriam pela "aplicação do reajuste contratual previsto", "conforme legislação vigente e condições estabelecidas no contrato" - essa foi a mesma justificativa dada para o reajuste ocorrido em agosto de 2025.
A Prefeitura afirmou ainda que "a duplicação no trecho da Avenida João Marson/Rua Nestor Soriano, os alargamentos na Avenida Teotônio Vilela e a passagem inferior que interliga a Avenida Teotônio Vilela à Avenida Sebastião Gualberto já estão em operação", e que "o viaduto de interligação entre a Avenida João Marson e a Avenida Teotônio Vilela já conta com três vãos concretados, e outros dois têm previsão de concretagem a partir da próxima semana".
Pacote de obras foi desidratado antes da licitação
A Avenida Sebastião Gualberto é o principal acesso às regiões norte e leste da cidade. Inicialmente, na campanha de 2020, o então prefeito Felicio Ramuth (MDB) prometeu "fazer o projeto para o rebaixamento da linha do trem na Avenida Sebastião Gualberto" para integrar a região central ao Parque da Cidade, mas a proposta foi abortada posteriormente.
Em abril de 2023, já no governo Anderson Farias (PSD), a Prefeitura anunciou que o pacote de obras custaria até R$ 200 milhões. Mas, até a licitação ser aberta, em agosto daquele ano, o projeto acabou desidratado. As obras que deixaram de integrar o pacote foram: demolição e reconstrução do Viaduto dos Expedicionários e suas alças de acesso às avenidas Sebastião Gualberto e São José; demolições e construção de alça de retorno da Avenida Rui Barbosa para a Avenida Olívio Gomes; e readequação das alças de retorno do viaduto Professor Everardo Passos.
Das obras que permaneceram no pacote, uma consiste na criação de uma terceira faixa de rolamento em ambos os sentidos da via e da Avenida João Marson até o cruzamento com a Avenida Juscelino Kubitschek. Um túnel de cerca de 100 metros foi construído embaixo da Avenida Sebastião Gualberto, ligando a Avenida Teotônio Vilela à região norte. O Anel Viário terá uma faixa de acomodação para acesso direto ao túnel.
Também será construído um viaduto de cerca de 260 metros de extensão, que vai ligar as avenidas João Marson e Florestan Fernandes (Anel Viário) no sentido região sul. A Sebastião Gualberto ganhará uma nova alça de acesso que ligará a via à Avenida Olivo Gomes, o que eliminará a necessidade de conversão pela Rua Sebastião Felício, um dos trechos de congestionamento.