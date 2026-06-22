O pacote de obras viárias da Avenida Sebastião Gualberto, na região central de São José dos Campos, deve atrasar um ano para ser finalizado e custar R$ 24,968 milhões a mais do que o previsto.

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Originalmente, a obra iniciada em janeiro de 2024 custaria R$ 79,814 milhões e ficaria pronta em janeiro de 2026. Em agosto de 2025, o valor foi reajustado para R$ 82,388 milhões. Em janeiro de 2026, o prazo de entrega foi prorrogado por cinco meses.