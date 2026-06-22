Cumprindo pena na Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, o empresário Thiago Brennand, condenado a mais de 20 anos de prisão pelos crimes de estupro e agressão contra mulheres, vai se casar com a própria advogada, Karina Kufa, conhecida por ter atuado na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).
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Brennand está preso desde 2023. A condenação mais recente veio em setembro de 2025, quando foi sentenciado pela Justiça de São Paulo a oito anos em regime fechado por estuprar uma estudante de medicina.
Recentemente, o empresário foi transferido da penitenciária de Guarulhos, na Grande São Paulo, para Potim, por “risco de vida”. Antes, ele havia cumprido pena na Penitenciária Dr. José Augusto César Salgado, conhecida como o “presídio dos famosos”, em Tremembé.
Em fevereiro de 2026, a Corregedoria da Polícia Penal iniciou uma investigação para apurar supostas regalias a Brennand.
Já Karina Kufa atua como uma das advogadas de Brennand e ficou conhecida por representar a família Bolsonaro em cerca de 50 ações judiciais antigas. Seus clientes, em sua maioria, são grandes figuras da política, como o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo, e o ex-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques.
Procurada pelo portal Metrópoles, a defesa do empresário Thiago Brennand confirmou a informação sobre o futuro casamento.
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Condenações de Brennand
Alvo de vários processos criminais, Brennand foi denunciado por crimes sexuais, lesão corporal, cárcere privado e corrupção de menor.
Na primeira condenação, o empresário foi considerado culpado por estuprar uma norte-americana, em julho de 2021, e pegou 10 anos e seis meses de cadeia, em regime fechado.
Depois, ele foi condenado a mais um ano e oito meses de prisão, em regime semiaberto, por agredir a modelo Helena Gomes em uma academia de luxo, no Shopping Iguatemi, na zona oeste da capital paulista.
A terceira acusação foi feita por uma massagista brasileira, que relatou à Justiça que foi estuprada e depois sofreu perseguição do empresário. Brennand, que alega inocência, foi condenado pelo crime, ocorrido em 2022.
No processo, Brennand recebeu uma sentença de oito anos de prisão, em regime inicial fechado, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.
* Com informações do portal Metrópoles