Cumprindo pena na Penitenciária 2 de Potim, no Vale do Paraíba, o empresário Thiago Brennand, condenado a mais de 20 anos de prisão pelos crimes de estupro e agressão contra mulheres, vai se casar com a própria advogada, Karina Kufa, conhecida por ter atuado na defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

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Brennand está preso desde 2023. A condenação mais recente veio em setembro de 2025, quando foi sentenciado pela Justiça de São Paulo a oito anos em regime fechado por estuprar uma estudante de medicina.