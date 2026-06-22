"Não faz isso, filho, eu te amo."

Esse teria sido o último apelo de Jussara Maria Rodrigues, de 54 anos, antes de ser assassinada dentro do próprio apartamento, em Belo Horizonte. A frase, relatada por vizinhos à Polícia Militar, antecedeu uma cena de violência extrema que chocou até policiais experientes.

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