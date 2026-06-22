Referência em segurança pública em todo o Brasil, São José dos Campos continua reduzindo de forma constante e progressiva os indicadores criminais. Segundo levantamento do Governo do Estado, em abril deste ano a cidade não registrou nenhum roubo de veículo.

De acordo com os dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública na sexta-feira (29), outro indicador que teve redução significativa foi o de furto de veículos, que teve queda de 8,6% na comparação entre abril e março.

Os casos de furto em geral tiveram diminuição de 12,5%. Foram registrados 371 ocorrências em abril ante 424 em março.

Nos primeiros quatro meses deste ano, foram registrados 12 roubos de veículos, uma média mensal de 3 ocorrências.

Os números do primeiro trimestre deste ano estão entre os menores desde 2001, quando começou a série histórica.

Queda da criminalidade

Roubos de veículos

Abril de 2026: 0

??Abril de 2025: 6

??Abril de 2016: 64

Furto de veículos

??Abril de 2026: 53

??Abril de 2025: 51

??Abril de 2016: 220

Roubos (outros)

??Abril de 2026: 46

??Abril de 2025: 46

??Abril de 2016: 323

Furtos (outros)

??Abril de 2026: 371

??Abril de 2025: 430

??Abril de 2016: 482

Tecnologia e integração

O programa São José Unida, criado pela Prefeitura em 2017, permite o trabalho integrado das forças de segurança com dedicação, competência e comprometimento, aliado à ampliação de investimentos, tecnologia de ponta e implantação de novos programas e ações.

Com tecnologia de ponta, monitoramento eletrônico 24 horas e câmeras de alta definição espalhadas por todas as regiões da cidade, o CSI (Centro de Segurança e Inteligência) completou em abril cinco anos e é tido como o coração tecnológico do programa.

Com auxílio das tecnologias do CSI, já foram atendidas 3.978 ocorrências relacionadas à segurança pública, contribuindo diariamente para a solução de crimes.

Por meio do sistema inteligente de monitoramento com câmeras, as forças de segurança prenderam 1.877 pessoas, recuperaram 869 veículos furtados ou roubados e capturaram 412 procurados pela Justiça.