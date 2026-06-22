A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas e apreendeu quase cinco quilos de maconha durante uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Jardim Americano, na região leste de São José dos Campos.
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A ação foi realizada por equipes da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), vinculada à Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Regional das Garantias de São José dos Campos.
Durante as buscas no imóvel localizado na rua Maria Carolina de Jesus, os policiais encontraram 4,9 quilos de maconha, distribuídos entre tijolos e porções já fracionadas para comercialização. Também foram apreendidos 62,9 gramas de cocaína, uma balança de precisão e 15 embalagens plásticas utilizadas para o preparo e acondicionamento dos entorpecentes.
De acordo com a Polícia Civil, a quantidade de drogas e os materiais localizados no imóvel caracterizaram a prática de tráfico de drogas. O suspeito foi conduzido à unidade policial, onde foi autuado em flagrante.
A operação contou com a participação de cinco policiais civis, distribuídos em duas viaturas. A investigação foi conduzida pela equipe da 2ª Dise/Deic, especializada no combate ao tráfico de drogas em São José dos Campos.
O delegado Marcelo Augusto Boccardo Paes informou que a ação faz parte do trabalho contínuo da Polícia Civil para combater o tráfico de entorpecentes e desarticular pontos de distribuição de drogas na cidade.