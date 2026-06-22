A Polícia Civil prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas e apreendeu quase cinco quilos de maconha durante uma operação realizada na manhã desta segunda-feira (22), no bairro Jardim Americano, na região leste de São José dos Campos.

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A ação foi realizada por equipes da 2ª Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), vinculada à Deic (Divisão Especializada de Investigações Criminais), em cumprimento a um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Regional das Garantias de São José dos Campos.