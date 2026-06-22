O espetáculo “As Aventuras de Toy Story” chega a São José dos Campos com apresentação única nesta terça-feira (23) às 19h.
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A sessão gratuita convida todos a embarcar em uma grande aventura com Woody, Buzz Lightyear e seus amigos em uma jornada cheia de diversão, desafios e descobertas. Uma história encantadora para toda a família, repleta de humor, emoção e trabalho em equipe.
Serviço
O evento acontece dia 23 de junho de 2026, às 19h, na Praça de Alimentação do Shopping Jardim Oriente, na rua Andorra, nº 500, bairro Jardim América. O estacionamento também será gratuito.