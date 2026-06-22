O espetáculo “As Aventuras de Toy Story” chega a São José dos Campos com apresentação única nesta terça-feira (23) às 19h.

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A sessão gratuita convida todos a embarcar em uma grande aventura com Woody, Buzz Lightyear e seus amigos em uma jornada cheia de diversão, desafios e descobertas. Uma história encantadora para toda a família, repleta de humor, emoção e trabalho em equipe.

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