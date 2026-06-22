No último sábado (13), a Prefeitura de São José dos Campos entregou oficialmente o Sistema de Lazer Amâncio Ribeiro da Silva, na Vila Rossi, região norte da cidade.

Com cerca de 5,8 mil metros quadrados, a área pública localizada na Rua José Maria Monteiro foi revitalizada e transformada em um moderno espaço voltado à convivência, ao esporte e ao lazer, oferecendo mais qualidade de vida e opções de entretenimento para as famílias da região.

O aposentado Alan e seu neto Antônio jogam tênis de mesa durante o evento | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Aprovação da população

A funcionária pública Joseli Marques fez questão de acordar cedo para acompanhar o evento e conferir de perto o novo espaço no bairro. "Morei por muitos anos na Vila Rossi e tenho um carinho espacial pela bairro. A praça ficou linda e a cidade merecia uma opção de lazer como essa", afirmou.

Com muitas famílias aproveitando a manhã de sol na região norte, o aposentado Alan Tomé Reis e o neto Antônio se divertiram no futebol e no tênis de mesa da Rua de Lazer instalada no evento. "Antigamente, eu e o Antônio brincávamos de escorregar no gramado que existia aqui. Agora a praça ficou maravilhosa. O Antônio me disse hoje: vô, agora a gente não precisa ir no Parque da Cidade porque aqui tem tudo!", revelou Alan.

E não foram apenas os moradores que ganharam um novo espaço de lazer. Os pets também passaram a contar com uma área especialmente dedicada a eles.

O casal Felipe Prestes e Evelyn Julia levaram o cachorro Bily para um "exercício matinal". "Somos moradores aqui do bairro e esse espaço canino ficou excelente, pertinho de casa. O Bily está adorando e nós também", comentou Felipe.

Espaço canino contou com a visita do cãozinho Bily | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Atrações

O novo ambiente conta com playground inclusivo, espaço canino, quadra poliesportiva, estação de ginástica, pista de caminhada e corrida, áreas de estar, paisagismo, arborização, bancos, bebedouros, estacionamento e iluminação ornamental. Também foram implantadas soluções de drenagem sustentável para melhorar as condições ambientais do local.

O parquinho infantil é composto por dois ambientes: tanque de areia e área interativa. Há muitas opções de diversão, como escorregador, escalada torcida, balanço para criança, bebê e cadeirante, além dos brinquedos lúdicos – arcos, ponte e morrinho toca.

A obra faz parte dos investimentos da Prefeitura na ampliação e modernização das áreas públicas de lazer, proporcionando mais qualidade de vida, integração social e opções de atividades para crianças, jovens, adultos e idosos.