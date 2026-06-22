A Speedbird Aero, com sedes no Brasil e em Portugal, especializada em logística aérea autônoma, anunciou a reestruturação de seu portfólio, com o lançamento de uma aeronave de grande porte e a transferência de sua fábrica de Franca para Jacareí. Atualmente, a empresa é a única autorizada a realizar operações comerciais com drones sobre áreas povoadas na América Latina.
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A mudança estratégica visa acelerar o desenvolvimento tecnológico e ampliar a capacidade industrial.
Portifólio
A Speedbird apresenta três linhas de aeronaves autônomas, de acordo com a capacidade de carga, variando de 7 a 80 kg com alcance de até 70 km. A organização afirma que busca atender a diferentes missões que vão desde entregas urbanas até operações de maior capacidade.
Em parceria com o iFood, a Speedbird opera uma rota de drone delivery em Alphaville, na Grande São Paulo, e outra em Sergipe, que já superou 6 mil pedidos, com cerca de 800 entregas mensais. O modelo se destaca por ser totalmente multimodal. A operação integra drones, robôs autônomos e os entregadores parceiros para a finalização do percurso.
A chegada da empresa à região deve gerar empregos e investimentos na área de tecnologia e operacionais.