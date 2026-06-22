A Speedbird Aero, com sedes no Brasil e em Portugal, especializada em logística aérea autônoma, anunciou a reestruturação de seu portfólio, com o lançamento de uma aeronave de grande porte e a transferência de sua fábrica de Franca para Jacareí. Atualmente, a empresa é a única autorizada a realizar operações comerciais com drones sobre áreas povoadas na América Latina.

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A mudança estratégica visa acelerar o desenvolvimento tecnológico e ampliar a capacidade industrial.

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