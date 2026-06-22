Com entrada gratuita, o tradicional “Arraiá Solidário” chegou em São José dos Campos para unir a tradição junina e apoio social. O evento acontece até o dia 28 de junho e beneficia oito entidades assistenciais da cidade.
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Quem passar pelo local poderá contribuir enquanto desfruta de um ambiente decorado, com espaço para fotos, brincadeiras e comidas típicas juninas, que atenderá ao público de todas as idades.
A renda arrecadada com as vendas será destinada às instituições participantes, como a APPD (Associação Transformando Vontade em Ação) – ACCA (Associação das Pessoas Portadoras de Deficiências) – Associação Campo dos Alemães em Ação, Fazenda da Esperança, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, O Poder de Um, Comunidade Terapêutica Boas Novas e demais instituições convidadas.
Serviço
O evento acontece diariamente até 28 de junho de 2026, das 16h às 22h, na Praça de Eventos do Shopping Jardim Oriente, na rua Andorra, nº 500, bairro Jardim América. A entrada e o estacionamento são gratuitos.