Com entrada gratuita, o tradicional “Arraiá Solidário” chegou em São José dos Campos para unir a tradição junina e apoio social. O evento acontece até o dia 28 de junho e beneficia oito entidades assistenciais da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp



Quem passar pelo local poderá contribuir enquanto desfruta de um ambiente decorado, com espaço para fotos, brincadeiras e comidas típicas juninas, que atenderá ao público de todas as idades.