24 de junho de 2026
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FESTA JUNINA

Tradicional 'Arraiá Solidário' acontece em São José dos Campos

Por Flavia Souza | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
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Imagem ilustrativa
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Com entrada gratuita, o tradicional “Arraiá Solidário” chegou em São José dos Campos para unir a tradição junina e apoio social. O evento acontece até o dia 28 de junho e beneficia oito entidades assistenciais da cidade.

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Quem passar pelo local poderá contribuir enquanto desfruta de um ambiente decorado, com espaço para fotos, brincadeiras e comidas típicas juninas, que atenderá ao público de todas as idades.

A renda arrecadada com as vendas será destinada às instituições participantes, como a APPD (Associação Transformando Vontade em Ação) – ACCA (Associação das Pessoas Portadoras de Deficiências) – Associação Campo dos Alemães em Ação, Fazenda da Esperança, Paróquia Nossa Senhora de Fátima, O Poder de Um, Comunidade Terapêutica Boas Novas e demais instituições convidadas.

Serviço

O evento acontece diariamente até 28 de junho de 2026, das 16h às 22h, na Praça de Eventos do Shopping Jardim Oriente, na rua Andorra, nº 500, bairro Jardim América. A entrada e o estacionamento são gratuitos.

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