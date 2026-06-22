O corpo do homem de 54 anos que desapareceu após ser arrastado pela correnteza e submergir na Cachoeira do Novo Mundo, na região do Pico dos Marins, em Piquete, na tarde desse domingo (21), foi encontrado nesta segunda-feira (22), segundo dia de buscas.

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O Corpo de Bombeiros confirmou que o corpo foi localizado após a continuidade das buscas. Após a localização da vítima, o policiamento territorial foi acionado e os bombeiros permaneceram no apoio até a conclusão dos trabalhos da polícia.