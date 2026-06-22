O corpo do homem de 54 anos que desapareceu após ser arrastado pela correnteza e submergir na Cachoeira do Novo Mundo, na região do Pico dos Marins, em Piquete, na tarde desse domingo (21), foi encontrado nesta segunda-feira (22), segundo dia de buscas.
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O Corpo de Bombeiros confirmou que o corpo foi localizado após a continuidade das buscas. Após a localização da vítima, o policiamento territorial foi acionado e os bombeiros permaneceram no apoio até a conclusão dos trabalhos da polícia.
De acordo com o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, a vítima é Nilson Antonio de Assunção, de 54 anos. O desaparecimento ocorreu por volta das 17h30 de domingo e foi comunicado às autoridades às 21h43. O caso foi registrado no plantão policial de Lorena como desaparecimento de pessoa.
Vítima estava com grupo de amigos
Segundo o relato prestado à polícia por Lucas Mota Lima Machado, que acompanhava Nilson no momento do acidente, um grupo de amigos havia se deslocado até a Cachoeira do Novo Mundo para uma atividade de lazer.
Após chegarem ao local, parte do grupo seguiu em direção às últimas pedras existentes na área da cachoeira.
Ainda conforme o depoimento, uma amiga permaneceu mais atrás, enquanto Lucas e Nilson continuaram o percurso. Ao chegarem próximos à última pedra, os dois escorregaram e caíram na água.
Lucas relatou que conseguiu alcançar uma pedra e sair do ponto onde havia caído. Nilson, porém, foi arrastado pela correnteza.
Amigo tentou socorrer Nilson
O amigo afirmou que tentou prestar socorro imediatamente. Segundo o boletim, ele procurou alcançar a vítima por outro lado da cachoeira, mas não conseguiu chegar até ela.
O documento registra ainda que, em determinado momento, Lucas perdeu completamente o contato visual com Nilson. Conforme o relato, a vítima submergiu nas águas e não foi mais vista. O amigo declarou à polícia que não chegou a visualizar o desaparecido emergir novamente.
Após o desaparecimento, o Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu ao local para os procedimentos iniciais de atendimento. As equipes colheram informações das pessoas presentes e iniciaram as medidas necessárias para auxiliar na localização da vítima.
Buscas foram retomadas no Pico dos Marins
Segundo o boletim de ocorrência, os bombeiros orientaram o grupo a retornar à cachoeira na manhã desta segunda-feira (22), quando foi dada continuidade às buscas.
A Cachoeira do Novo Mundo está situada na região do Pico dos Marins, uma das áreas mais conhecidas da Serra da Mantiqueira no Vale do Paraíba. O local recebe visitantes atraídos pelas trilhas, cachoeiras e formações rochosas, mas também apresenta trechos de difícil acesso e áreas com correnteza forte, especialmente em períodos de maior volume de água.