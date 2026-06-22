A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a chegada da primeira frente fria do inverno, com previsão de impactos significativos no tempo em todo o estado, incluindo as cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, onde são esperadas chuvas, ventos fortes e queda nas temperaturas entre esta segunda (22) e quarta-feira (24).
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De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a aproximação do sistema já provoca instabilidade nesta segunda-feira, especialmente em áreas próximas à divisa com o Paraná. Há previsão de chuvas isoladas acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento que podem variar entre 50 km/h e 60 km/h.
Na terça-feira (23), a frente fria avança sobre o estado de São Paulo e intensifica as condições de instabilidade, com previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em diversas regiões. Os maiores volumes de precipitação devem ocorrer no leste e sudeste paulista, com períodos de chuva persistente.
Já na quarta-feira (24), o sistema meteorológico permanece atuando próximo à costa, mantendo o tempo instável. O cenário ainda inclui chuvas contínuas no litoral e em áreas da faixa leste do estado, aumentando o risco de alagamentos, enxurradas e transtornos em regiões vulneráveis.
Temperaturas devem permanecer baixas
Apesar de não haver previsão de frio extremo nas mínimas, as temperaturas máximas devem permanecer baixas devido à grande presença de nebulosidade e à falta de sol. Na região, os termômetros devem variar entre 10°C e 18°C.
A Defesa Civil reforça a importância de atenção redobrada durante o período de chuvas e ventos fortes. A orientação é evitar áreas alagadas, não atravessar vias inundadas e buscar abrigo seguro durante tempestades com raios e rajadas de vento. Também é recomendado retirar objetos que possam ser lançados pelo vento e desligar aparelhos elétricos em caso de descargas atmosféricas.
Com a queda das temperaturas, o órgão alerta para cuidados especiais com idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade. A população deve se manter agasalhada, evitar exposição prolongada ao frio e redobrar a atenção com aquecedores e equipamentos elétricos para prevenir acidentes domésticos.
A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e pode emitir novos alertas conforme a evolução do sistema.