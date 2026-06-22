A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para a chegada da primeira frente fria do inverno, com previsão de impactos significativos no tempo em todo o estado, incluindo as cidades do Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e Litoral Norte, onde são esperadas chuvas, ventos fortes e queda nas temperaturas entre esta segunda (22) e quarta-feira (24).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), a aproximação do sistema já provoca instabilidade nesta segunda-feira, especialmente em áreas próximas à divisa com o Paraná. Há previsão de chuvas isoladas acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento que podem variar entre 50 km/h e 60 km/h.