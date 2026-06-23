24 de junho de 2026
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FUTSAL

São José Futsal encara o Umuarama e tenta deixar lanterna na LNF

Por Marcos Eduardo Carvalho | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Brenno Domingues/São José Futsal
São José Futsal encara o Umuarama e tenta deixar lanterna na LNF
São José Futsal encara o Umuarama e tenta deixar lanterna na LNF

O São José Futsal recebe o Umuarama na noite desta terça-feira (23), a partir das 20h, no ginásio Altos de Santana, em São José dos Campos, pelo fechamento da nona rodada da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Sob comando do técnico Gabriel Oliveira, o time da região ainda não sabe o que é vencer no torneio nacional e está na lanterna, com apenas dois pontos somados. E, neste ano, haverá rebaixamento para a LNF Silver, a segunda divisão nacional.

A equipe joseense não joga pelo torneio nacional desde o dia 6 de junho, quando perdeu fora de casa para o Carlos Barbosa por 2 a 0. Depois disso, fez apenas partidas pelo Campeonato Paulista.

Desta vez, volta o foco para o torneio nacional, onde precisa vencer para tentar escapar da inédita degola. E o adversário de logo mais está em nono lugar na classificação, com 11 pontos ganhos.

Na última sexta-feira, pelo Paulista, o São José venceu o Indaiatuba por 4 a 2 e se manteve na liderança, com 17 pontos. Agora, tenta se inspirar nessa atuação para conquistar o necessário triunfo de reabilitação na Liga Nacional.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários