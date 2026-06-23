O São José Futsal recebe o Umuarama na noite desta terça-feira (23), a partir das 20h, no ginásio Altos de Santana, em São José dos Campos, pelo fechamento da nona rodada da primeira fase da LNF (Liga Nacional de Futsal).

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Sob comando do técnico Gabriel Oliveira, o time da região ainda não sabe o que é vencer no torneio nacional e está na lanterna, com apenas dois pontos somados. E, neste ano, haverá rebaixamento para a LNF Silver, a segunda divisão nacional.