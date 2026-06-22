Moradores do Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, comemoram a reforma da calçada da rua Osvaldo de Oliveira Corneti, no bairro Padre Rodolfo. O local apresentava trechos esburacados e sem pavimentação. Pedestres que circulavam pela área eram expostos a riscos de segurança, dividindo espaço com veículos para circular pela área.
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A denúncia foi feita por OVALE em abril de 2026. Na ocasião, a administração municipal informou que finalizava obras prioritárias e que, após a conclusão dessas demandas, as equipes seriam deslocadas ao local. Houve início da pavimentação no tempo determinado e uma interrupção posterior por falta de material.
Agora, a calçada está finalizada. O local recebeu nivelamento, concretagem e teve uma boca de lobo reformada.
SOS Bairro
OVALE criou a seção SOS Bairro, com foco na prestação de serviço, ouvindo pedidos da comunidade em São José dos Campos e demais municípios da RMVale, cobrando uma solução por parte do poder público e outros órgãos responsáveis.Tem uma reclamação a fazer? Entre em contato com o SOS Bairro de OVALE, por meio do WhatsApp (12) 99112-9984 ou por meio das redes sociais do jornal.