Moradores do Distrito de Moreira César, em Pindamonhangaba, comemoram a reforma da calçada da rua Osvaldo de Oliveira Corneti, no bairro Padre Rodolfo. O local apresentava trechos esburacados e sem pavimentação. Pedestres que circulavam pela área eram expostos a riscos de segurança, dividindo espaço com veículos para circular pela área.

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A denúncia foi feita por OVALE em abril de 2026. Na ocasião, a administração municipal informou que finalizava obras prioritárias e que, após a conclusão dessas demandas, as equipes seriam deslocadas ao local. Houve início da pavimentação no tempo determinado e uma interrupção posterior por falta de material.