A morte de Pedro Henrique Cardoso de Souza Andrade, de 17 anos, causou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de escola e membros da comunidade religiosa em Jacareí. Segundo relatos de conhecidos, o jovem teria morrido após um acidente de carro. As circunstâncias do ocorrido ainda não foram detalhadas oficialmente.
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Nas redes sociais, diversas pessoas lamentaram a perda e prestaram homenagens a Pedro, lembrado pelo jeito tímido, pelo sorriso, pela fé e pela convivência carinhosa com amigos e familiares. Em uma das mensagens, uma conhecida relatou que ele havia participado de um encontro na igreja pouco antes da morte.
Ex-professores e colegas também manifestaram pesar. Um professor afirmou que Pedro foi seu aluno e o descreveu como “excelente aluno”. Outra homenagem destacou que ele era chamado de “pastorzinho” pelos colegas no Colégio Antônio Afonso.
As últimas homenagens serão realizadas nesta segunda-feira (22), no Campo das Oliveiras, Sala Barcelona, na Avenida Siqueira Campos, no Centro de Jacareí. A cerimônia de despedida ocorrerá das 9h às 13h. O sepultamento será no Cemitério Jardim da Paz, no Parque Santo Antônio.
Pedro nasceu em 31 de agosto de 2008 e morreu em 20 de junho de 2026. Ele deixa familiares, amigos e uma comunidade enlutada.