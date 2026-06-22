A morte de Pedro Henrique Cardoso de Souza Andrade, de 17 anos, causou grande comoção entre familiares, amigos, colegas de escola e membros da comunidade religiosa em Jacareí. Segundo relatos de conhecidos, o jovem teria morrido após um acidente de carro. As circunstâncias do ocorrido ainda não foram detalhadas oficialmente.

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Nas redes sociais, diversas pessoas lamentaram a perda e prestaram homenagens a Pedro, lembrado pelo jeito tímido, pelo sorriso, pela fé e pela convivência carinhosa com amigos e familiares. Em uma das mensagens, uma conhecida relatou que ele havia participado de um encontro na igreja pouco antes da morte.