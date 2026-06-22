Morreu no domingo (21), aos 58 anos, o cirurgião-dentista Antônio Carlos Cardoso Galante. Ele atuava no posto de saúde do bairro Água Branca, em Ilhabela, e era conhecido pelo trabalho dedicado no atendimento à população.

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A morte gerou comoção entre pacientes, colegas de profissão, amigos e moradores da cidade. Nas redes sociais, pessoas que foram atendidas por ele lamentaram a perda e destacaram o carinho e a dedicação do profissional ao longo dos anos.