24 de junho de 2026
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DESPEDIDA

Adeus, Doutor! Cirurgião-dentista morre e comove a região

Por Leandro Vaz | Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
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Reprodução
Antônio Carlos Cardoso Galante
Antônio Carlos Cardoso Galante

Morreu no domingo (21), aos 58 anos, o cirurgião-dentista Antônio Carlos Cardoso Galante. Ele atuava no posto de saúde do bairro Água Branca, em Ilhabela, e era conhecido pelo trabalho dedicado no atendimento à população.

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A morte gerou comoção entre pacientes, colegas de profissão, amigos e moradores da cidade. Nas redes sociais, pessoas que foram atendidas por ele lamentaram a perda e destacaram o carinho e a dedicação do profissional ao longo dos anos.

Dr. Antônio era reconhecido pela atuação no SUS (Sistema Único de Saúde) e pelo compromisso com o cuidado aos pacientes. Colegas e pessoas próximas ressaltaram sua humanidade, generosidade, alegria e disposição em acolher e ensinar.

O velório está previsto para começar às 14h desta segunda-feira (22), na Funeral Home Campo Vale, na avenida Manoel Hipólito do Rego, em São Sebastião. A cerimônia de despedida será às 19h, seguida do sepultamento/cremação no Crematório Campo das Oliveiras, em Jacareí.

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