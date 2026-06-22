Quatro homens foram presos -- dois em Pindamonhangaba e dois em Taubaté -- sob acusação de violência doméstica e quebra de medida protetiva. As prisões ocorreram no domingo (21) e nesta segunda-feira (22).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Em Pindamonhangaba, policiais do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam uma ocorrência no bairro São Domingos, em que um homem agrediu a vítima por motivo de ciúmes.