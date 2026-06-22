24 de junho de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Violência doméstica: PM prende 4 em Pinda e Taubaté em dois dias

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Imagem ilustrativa
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Quatro homens foram presos -- dois em Pindamonhangaba e dois em Taubaté -- sob acusação de violência doméstica e quebra de medida protetiva. As prisões ocorreram no domingo (21) e nesta segunda-feira (22).

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Em Pindamonhangaba, policiais do 5º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) atenderam uma ocorrência no bairro São Domingos, em que um homem agrediu a vítima por motivo de ciúmes.

Em outra ocorrência na cidade, o suspeito foi detido por praticar violência contra a própria mãe, também em descumprimento de medida protetiva.

Já em Taubaté, um homem precisou ser socorrido na UPA San Marino, após autolesão. Ele havia agredido uma mulher e danificado a residência dela. Também em Taubaté, um homem manteve a vítima em cárcere privado e foi preso em flagrante.

Todos os agressores foram conduzidos à delegacia, onde permaneceram presos à disposição da Justiça.

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